Masha, ursoaica din Ucraina, a ajuns la Brasov

Razboiul din Ucraina a amanat cu o luna sosirea ursoaicei Masha la Zarnesti, dar activistii de la Milioane de Prieteni nu au renuntat la demersurile incepute inainte de invazia Rusiei in Ucraina si, in cele din urma au reusit. Echipa asociatiei a ajuns luni dimineata in punctul de frontiera de la Halmeu si a preluat patrupedul care venea din tara vecina. Masha se afla in orasul Sambir, o zona in care nu era razboi, insa, la numai 40 de kilometri, au fost bombardamente care au speriat oamenii si ... citeste toata stirea