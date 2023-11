Duminica, 19 noiembrie, un sofer constantean aflat la volanul unei autoutilitare inmatriculate in Polonia, a fost oprit de politistii brasoveni, in timp ce se deplasa pe DN13, prin localitatea Rupea. "Dupa inmanarea documentelor pentru control de catre conducatorul autoutilitarei, un cetatean roman cu domiciliul in judetul Constanta, politistii au facut verificari asupra contractului de asigurare de tip RCA si au stabilit ca polita prezentata este una falsa, in ... citeste toata stirea