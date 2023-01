Masina furata in Italia acum 10 ani, descoperita in posesia autoritatilor romane - cum a fost posibil?

Deplasarea autovehiculelor furate intre statele membre ale Uniunii Europene si tari din afara Uniunii inca provoaca multe probleme cumparatorilor si vanzatorilor de masini. Recent s-a dovedit ca o delegatie a Guvernului Romaniei a folosit o masina furata pentru a calatori in Republica Moldova. Un expert auto din cadrul companiei carVertical dezvaluie ce ar trebui facut pentru a preveni cazuri similare in viitor, mai ales ca, potrivit celor mai recente date Eurostat, in Europa au fost furate ... citeste toata stirea