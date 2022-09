Masina i-a fost "sicriu"

Traficul rutier pe DN 1 a fost oprit complet joi, 29 septembrie, in cursul serii, in urma unui accident rutier produs in zona Damba Morii - Timisu de Jos. "Potrivit primelor date, in urma coliziunii doua persoane au ramas incarcerate. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite interventia echipajelor specializate. Se estimeaza reluarea normala a circulatiei in 30-45 de minute", se arata intr-un mesaj postat de Centrul Infotrafic ieri seara, la ora 21.05.La Dispeceratul de ... citeste toata stirea