Joi, 26 octombrie, in jurul orei 13.00, politistii au oprit un autovehicul, pe strada Cimpului Vechi, din municipiul Fagaras, la volanul caruia se afla un barbat, de 53 de ani, din localitate. In timpul verificarii documentelor autoturismului, s-a constatat faptul ca "numarul de inmatriculare montat pe autoturism este fals, in realitate acesta apartinand unui alt autoturism".De asemenea, s-a mai stabilit stabilit ca ... citeste toata stirea