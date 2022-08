Un accident a avut loc pe Calea Fagarasului.O masina este rasturnata intr-un sant.UPDATELa intersectia strazii Calea Fagarasului cu strada Bucegi din municipiul Brasov a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. In urma impactului unul dintre auto s-a rasturnat in afara partii carosabile.O persoana a fost transportata la spital pentru investigatii medicale ... citeste toata stirea