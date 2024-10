Masina spulberata de tren, la Colun. Un barbat in varsta de 67 de ani din Sibiu a ajuns la spital

Un barbat in varsta de 67 de ani din Sibiu a ajuns la spital dupa ce masina sa a fost lovita violent de un tren de persoane la o trecere la nivel cu calea ferata dintre DN1 si localitatea Colun, judetul Sibiu. Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre drumul national, un barbat in varsta de 67 de ani, din municipiul Sibiu, singur in auto, nu ar fi respectat semnificatia culorii rosu a semaforului instalat la trecere, a ... citește toată știrea