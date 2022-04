Masinile cu emisii zero vor primi numere de inmatriculare verzi

Masinile cu emisii zero vor primi numere verzi, dupa ce ordinul comun care reglementeaza acordarea, a fost publicat in Monitorul Oficial, anunta Ministerul Mediului.Astfel, conform Ordinului comun al ministrului Mediului, Apelor si pPadurilor, al ministrului Afacerilor Interne si al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, numerele de inmatriculare cu litere si cifre de culoare verde vor fi acordate exclusiv autovehiculelor cu emisii zero de CO2 (masini pur ... citeste toata stirea