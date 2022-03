Masinile cu volan pe dreapta, interzise in Romania. Proiectul, adoptat de senatori, merge la Camera Deputatilor

Senatorii au adoptat proiectul care interzice circulatia pe drumurile din Romania a masinilor cu volan pe dreapta, iar acesta va ajunge la Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz.Astfel, potrivit proiectului de lege adoptat ieri de Senatul Romaniei, masinile cu volan pe dreapta, inmatriculate deja in Romania, ar putea fi interzise daca si deputatii vor adopta proiectul, iar presedintele Klaus Iohannis va promulga legea.Proiectul, ce are drept scop imbunatatirea ... citeste toata stirea