Primaria Brasov a anuntat ca in perioada 16 - 30 iunie se va desfasura cea de-a doua campanie de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Brasov, care include si tratamentele de combatere a capuselor.Dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, din parcuri, locuri de joaca etc) se va desfasura intre orele 04.00-10.00, in functie de conditiile meteo, cu un numar de 20 de echipe, care vor avea in dotare aparate portabile generatoare de ceata rece si calda. In cadrul ... citeste toata stirea