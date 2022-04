Masinile fara sofer ar urma sa intre in teste si pe strazile noastre

Pe site-ul Ministerului de Interne a fost publicat un proiect de modificare a Codului Rutier care va permite testarea pe drumurile publice, in anumite conditii de siguranta, a unor masini care se pot conduce singure. S-a vorbit mult despre masini autonome in ultimul deceniu si s-au facut multe progrese tehnice, dar este departe momentul in care va fi plin de astfel de masini pe strazi.In expunerea de motive anexata proiectului de lege se vorbeste despre progresul accelerat pe plan ... citeste toata stirea