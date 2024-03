Massif 2024 a adunat peste 43.000 de participanti in Poiana Brasov

A doua editie a festivalului Massif a adunat peste 43.000 de iubitori ai muzicii, distractiei si muntelui, in cele 4 zile de show-uri si concerte live din Poiana Brasov.Peste 43.000 de participanti au fost prezenti in Poiana Brasov, in cele 4 zile ale festivalului Massif.Artisti romani si internationali au animat atmosfera la scenele amplasate de la baza partiei si la apres-ski-urile partenere, iar fanii s-au bucurat de sporturi de iarna, aventura, distractie dar si de o diversitate de ... citește toată știrea