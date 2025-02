Massif 2025: Festivalul din Poiana Brasov va avea loc in decembrie

Massif 2025: Festivalul din Poiana Brasov va avea loc in decembrieDistribuie daca iti place!Massif 2025 se va desfasura in luna decembrie, pentru a asigura o experienta complexa, completa si autentica de iarna.Massif 2025 va avea loc in Poiana Brasov la inceputul lunii decembrie.Massif, primul mare eveniment organizat intr-o statiune montana din Centrul si Estul Europei, pregateste cea de-a treia editie a festivalului pentru inceputul lunii decembrie 2025.Pentru a asigura o experienta ... citește toată știrea