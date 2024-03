Massif, editia a doua, incepe maine: Ce trebuie sa stii?

Doar o zi mai este pana incepe cea de-a doua editie a Festivalului Massif, din Poiana Brasov. Din 14 pana in 17 martie, organizatorii promit o atmosfera exploziva in prezenta celor peste 50 de artisti invitati. Festivalul se va deschide joi, vineri si sambata incepand cu ora 17:00, iar duminica, de la ora 12:00.De unde se ridica bratarile de festival?Bratarile de festival pot fi ridicate de la punctul special amenajat in Parcarea Poiana Mare din Poiana Brasov. Programul pentru ridicarea ... citește toată știrea