Massif, prima surpriza: folclor si unul dintre cei mai doriti DJ din lume

Dimitri Vegas (foto), situat in top 3 DJ ai lumii, vine in Romania, la festivalul Massif din Poiana Brasov. In premiera pentru un festival din Europa, cea care-i va face deschiderea show-ului este chiar sotia lui, Anouk Matton -foto- (MATTN), aflata si ea in top 100 DJ.La Massif vor veni si Nicky Romero si Quintino, inclusi si ei in TOP 100 DJ ai lumii. Considerat un megastar al muzicii dance, Nicky Romero este o prezenta constanta pe scenele celor mai mari festivaluri din lume. Are si un ... citeste toata stirea