"Masurarea laptelui" la Sirnea

Duminica, 7 iulie, va avea loc cea de-a 55-a editie a Festivalului traditional "Masura laptelui" din satul Sirnea, comuna Fundata, primul sat turistic in Romania declarat in 1968.Sarbatoarea va incepe cu mulsul animalelor si masurarea laptelui, practica pastorala in vederea stabilirii cantitatii de branza care se cuvine fiecarui proprietar de animale, toamna, la spargerea stanei. ... citește toată știrea