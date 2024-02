Masuri exceptionale pentru evitarea atacurilor cibernetice in spitalele brasovene

Spitalele Brasovului au fost ferite pana acum de atacuri cibernetice, insa tot sunt in alerta. Majoritatea unitatilor medicale din judet si-au asigurat protectia sistemelor informatice prin contracte incheiate cu firme specializate."In momentul de fata, fata de cand am preluat eu mandatul, pot spune ca am facut niste pasi inainte, de dezvoltare a securitatii sistemelor de informatie. Avem un contract cu o firma specializata pe partea de audit, care realizeaza lunar acele scanari privind ... citește toată știrea