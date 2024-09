Masurile anti-telefon in scoli, apreciate de social-democratii brasoveni

Intrarea in vigoare a prevederilor noii Legi a educatiei prin care este reglementata folosirea telefoanelor mobile in scoli, de catre elevi, este apreciata de presedintele Organizatiei Femeilor Social-Democrate Brasov, Ioana Henegar, care sustine ca actul normativ nu ii va priva pe cei mici de accesul la tehnologie in activitatea de pregatire."Utilizarea dispozitivelor electronice in scop educational si doar la solicitarea cadrului didactic este extrem de importanta pentru crearea unui mediu ... citește toată știrea