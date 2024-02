Matemanie+, centrul educational unde peste 8.000 de elevi s-au pregatit in ultimii 8 ani la matematica, da startul inscrierilor la cea de-a doua etapa a concursului de matematica Matemaniada, un proiect aprobat de Ministerul Educatiei prin O.M.E. 3469/2024, in care competitia devine un prilej pentru dezvoltarea increderii de sine si pentru stimularea interesului pentru matematica.Concursul destinat elevilor din clasele II-VI este gratuit si are loc online sau fizic, pe platforma matemaniada. ... citeste toata stirea