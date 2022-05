Maternitatea Brasov cauta un arhitect peisagist

In ultimii ani, Maternitatea a trecut prin mai multe proiecte de transformare, dupa ce cladirile in care functioneaza au intrat intr-un amplu proces de reabilitare. In prezent, este in curs de modernizare corpul cel nou, care va fi eficientizat din punct de vedere energetic, iar dupa inchiderea acestui santier, conducerea unitatii vrea sa dea o noua fata si gradinii, care sa fie mai prietenoasa cu pacientele.Astfel, acum, este in curs de selectie un arhitect care sa realizeze amenajare ... citeste toata stirea