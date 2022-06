Maternitatea Fagaras, dotata cu aparatura medicala vitala

Maternitatea din Fagaras a primit, recent, un incubator, un monitor de functii vitale si o lampa de fototerapie, in valoare de 200.000 de euro. Echipamentele au fost achizitionate din fonduri donate de cititorii librariei online Libris Brasov, in cadrul campaniei initiate de organizatia Salvati Copiii pentru dotarea maternitatilor din tara, cu scopul de combatere a motalitatii infantile.Compartimentul de Neonatologie a spitalului are capacitatea de 15 paturi, iar media lunara a copiilor ... citeste toata stirea