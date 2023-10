Actorul Matthew Perry, in varsta de 54 de ani, care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din sitcomul de succes "Friends", a fost gasit mort in locuinta sa din Los Angeles, a informat sambata presa americana, transmite AFP. Potrivit Los Angeles Times, actorul a fost gasit mort in cada de baie, noteaza Agerpres. Nu a fost gasit niciun indiciu care sa sugereze un act criminal, potrivit unor surse anonime citate de acelasi ziar si de tabloidul TMZ, primul care a anuntat decesul."Suntem ... citeste toata stirea