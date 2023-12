El este Max, fiul celui mai frumos Mastiff Tibetan din lume. Desi are doar 10 luni are deja un premiu de excelenta la categoria lui, Junior. Max este al unui fagarasean iubitor de animale. Adrian Kalu Balut vrea ca Max sa ajunga campion mondial exact ca si Boss Phantom, tatal lui, care s-a nascut si traieste la Targu Mures, in canisa "Lion Dog Guard", apartinand unui multiplu campion in Ju-Jitsu-Full Contact, Tudor Salagean. Privindu-l nu ai cum sa nu-l indragesti pe Max si sa incerci sa-l ... citeste toata stirea