Primaria Brasov va organiza pe 17 octombrie o sedinta de dezbatere publica a Planului integrat de calitate a aerului in Municipiul Brasov pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) si particule in suspensie (PM10, PM 2,5), pana in 2027.Printre altele, consultantul a propus ca etapizat incepand din acest an sa fie interzisa in oras circulatia masinilor cu norma de poluare mai mica de Euro 3. Astfel, pana in anul 2025 ar urma sa fie interzisa circulatia masinilor cu norma non euro ... citeste toata stirea