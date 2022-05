Maxim 50 de ani, 15 zile pe an la cazarma

Armata Romana recruteaza peste 850 de rezervisti voluntari, ofiteri, subofiteri, maistri militari si soldati gradati. Dupa cum relatam si in editia de ieri, din 16 mai si pana in 10 iunie, cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei se pot adresa Centrului Militar Judetean Brasov."Din punct de vedere al beneficiilor, vorbim, in primul rand, despre cele materiale. Din acest an a crescut indemnizatia pentru rezervistii ... citeste toata stirea