McDonald's pierde denumirea "Big Mac" in Uniunea Europeana

McDonald's pierde un proces si nu mai poate utiliza numele "Big Mac" in Uniunea Europeana.McDonald's nu are dreptul de a folosi denumirea "Big Mac" pentru produsele din carne de pasare in Uniunea Europeana, dupa ce nu a folosit-o timp de cinci ani consecutivi, a declarat miercuri a doua cea mai inalta instanta europeana, o victorie partiala pentru rivalul irlandez Supermac's intr-o disputa de lunga durata referitoare la marca, transmite Reuters, potrivit News.ro.Hotararea Tribunalului din ... citește toată știrea