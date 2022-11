Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat, in cursul zilei de ieri, aprobarea finantarii construirii unei crese medii in cartierul Bartolomeu - Avantgarden. Proiectul presupune construirea unei crese cu o capacitate de 7 grupe, aceasta fiind prima care se va construi in cartierul Bartolomeu.Terenul pe care va fi construita cresa si vor fi amenajate zona de joaca si zona ... citeste toata stirea