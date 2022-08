Mecanismul de acordare a burselor pentru elevi de catre scoli, explicat de ministrul Educatiei

Bursele scolare vor fi acordate in functie de cum decide fiecare scoala, potrivit proiectului de Lege a invatamantului preuniversitar. Asta in baza unui plafon acordat pentru elev, iar ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat, ieri, care este modalitatea de acordare a acestora. "Asiguri scolii bugetul, n-o lasi de izbeliste, dar lasi directorului, care se presupune ca e profesionist, si consiliului de administratie sansa sa-si distribuie acest buget, adaptat la specificul si nevoile ... citeste toata stirea