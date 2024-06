Meciul prieteniei, dar si al orgoliilor. Cum a fost anul acesta la "All Star Game de Brasov", Mesota vs Saguna

Traditionalul meci de baschet dintre elevii colegiilor "Andrei Saguna" si "Ioan Mesota" a ajuns la editia cu numarul 16. Ca de fiecare data, evenimentul a starnit un entuziasm de nedescris in tribunele Salii Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi".Meciul care se desfasoara de fiecare data la final de an scolar este pregatit de elevii celor doua colegii atat ca disputa in teren, cat mai ales ca duel al celor doua galerii.Partida ii aduce mai aproape pe elevii celor doua scoli de mare traditie ... citește toată știrea