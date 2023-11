Expozitia MEDIA ART poate fi vazuta, pana in 4 decembrie, la Galeria "Reduta" din Brasov. In cadrul acesteia veti putea descoperi o fiinta virtuala suprarealista, Inner Synthesis, dar si lucrari in tehnica mixta pe panza, respectiv o instalatie video cu detalii animate proiectate in irisi, purtand semnatura sibianului Alexandru Cinean."Inner Synthesis este un cadru conceptual artistic care exploreaza dinamica schimbatoare a identitatii individuale in contextul definit de spatiile sociale ... citeste toata stirea