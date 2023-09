Medicul de garda de la Maternitatea Botosani este suspect in dosarul mortii Alexandrei Ivanov. Doctorita Mariana Pitrop a fost audiata timp de 6 ore, iar autoritatile au efectuat perchezitii acasa si la cabinet.Medicul Mariana Pitrop, care a fost de garda in noaptea in care a fost internata Alexandra Ivanov la Maternitatea din Botosani, are calitatea de suspect in dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, se arata intr-un comunicat de presa transmis, ... citeste toata stirea