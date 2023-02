Medic: Nu va lasati copilul singur in masina

Doctorul Tudor Ciuhodaru a prezentat cateva metode esentiale pentru a trece cu bine de temperaturile scazute din aceasta perioada. "Ar trebui sa ne protejam de vant, sa evitam deplasarile dimineata si seara, cand este foarte frig si sa evitam expunerea prelungita la frig, macar prin repaus de cateva minute, in institutii publice incalzite, in magazine, acolo unde este putin mai cald", a spus acesta.De asemenea medicul recomanda sa nu consumam alcool in aceasta perioada. "Pe de alta parte, ... citeste toata stirea