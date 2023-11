Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava - Anca Ababneh Dumitrovici a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita.Ea ar fi primit de la pacienti bani, dar si miere de albine, cascaval, branza, carne de porc, parfumuri si alte bunuri."Inculpata, in calitate de medic primar oncologie medicala in cadrul Ambulatoriului Oncologie Medicala al Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, ... citeste toata stirea