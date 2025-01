Medic veterinar din Brasov, in echipa UE

Horatiu Grama este primul reprezentant al unei gradini zoologice din Romania ce a fost acceptat ca membru in comisia unui program european de protectie a speciilor. El este de doi ani medic veterinar la Gradina Zoologica Brasov si a devenit membru din partea acesteia in comisia EEP-ului macacilor coada de leu. Specia este pe cale de disparitie, iar la Zoo Brasov se gasesc cinci exemplare aduse in anul 2018 din Germania."Participarea mea in acest tip de EEP este un pas important atat pentru ... citește toată știrea