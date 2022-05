"Medicament" de cultura

Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis in gospodariile din intreaga tara, in luna iunie, pentru a marca o noua regula care le permite oamenilor sa cultive canabis acasa. Ministrul Sanatatii, Anutin Charnvirakul, a anuntat aceasta masura intr-o postare pe Facebook, in care a mentionat ca plantele de canabis vor fi cultivate pentru "uz casnic".Noua regula, care va intra in vigoare la 9 iunie, le va permite oamenilor sa cultive plante de canabis acasa dupa ce vor ... citeste toata stirea