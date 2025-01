Medicamente lipsa din farmacii, la inceput de an

Medicamente clasice pentru afectiuni precum diabet, boli cardiovasculare, oncologie sau boli autoimune lipsesc in acest moment din farmacii. Cel putin asa afirma Beatrice Speteanu, farmacist si presedinte al Asociatiilor Farmaciilor Traditionale si a Practicienilor, citata de News.Potrivit acesteia, pe de o parte, este vorba despre modul in care isi fac necesarul producatorii si pe de alta, este vorba despre platile intarziate pentru medicamentele cuprinse in programele nationale. Pe langa ... citește toată știrea