Medicamentele din plante

ARMURARIU (SILYBUM MARIANUM)Fructele acestei plante contin silimarina, substanta cu actiune hepatoprotectoare. Studiile arata ca este planta cu cel mai bun efect in bolile ficatului si ale bilei. Are efecte bune si in hipertensiunea arteriala si constipatie.Uz intern: Se face infuzie dintr-o lingurita si jumatate de fructe macinate proaspat la o cana cu apa. Aceasta se bea dimineata, pe stomacul gol, dupa care se sta 15 minute culcat, pe partea dreapta. A doua cana se bea impartita in doua, ... citeste toata stirea