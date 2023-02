Medicamentele imunologice, incluse in lista medicamentelor compensate

Medicamentele imunologice (agenti folositi pentru producerea imunitatii active, precum unele vaccinuri), altele decat cele incluse in programele de sanatate publica finantate de Ministerul Sanatatii sau care se administreaza altor segmente populationale, vor fi incluse in lista medicamentelor compensate de care beneficiaza asiguratii.Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o ordonanta prin care se aduc modificari si completari Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ... citeste toata stirea