Agentia Nationala a Medicamentului transmite ca medicamentul Ozempic va fi retras de pe piata din Romania.Medicamentul Ozempic nu se va mai comercializa in farmacii, incepand cu 1 august.Medicamentul OZEMPIC, in toate cele trei concentratii - 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg - si sub forma de solutie injectabila in stilou injector (pen) preumplut, din motive comerciale, va fi disponibil in Romania doar pana la data de 31 iulie, anunta Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. ... citește toată știrea