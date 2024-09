Medicii din policlinici vor primi mai multi bani pentru consultatii

Guvernul a decis, miercuri, 25 septembrie, sa majoreze valoarea punctului pe serviciu medical in asistenta ambulatorie de specialitate de la 4,5 la 5 lei, incepand cu data de 1 octombrie, a anuntat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului.In cazul medicilor de familie, valoarea punctelor per capita si pe serviciu se va mentine in ultimele trei luni ale acestui an la nivelul primelor trei trimestre ale anului. Valoarea punctului ... citește toată știrea