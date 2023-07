Medicii stomatologi protesteaza fata de conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, acuzand-o ca a emis doua decizii, care produc deja efecte, fiind publicate de luna trecuta in Monitorul Oficial, decizii care restrang drepturile dentistilor. Reprezentantii acestei profesii cer, pe langa revocarea celor doua decizii, si demisia Biroului Executiv National al Colegiului, limitarea numarului de mandate in conducerea acestuia si publicarea stenogramelor sedintelor in care s-a discutat ... citeste toata stirea