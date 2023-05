Medicul acuzat ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre a fost eliberat din inchisoare si plasat in arest la domiciliu. Decizia magistratilor, definitiva.Magistratii au decis ca medicul cardiolog iesean Dan Tesloianu, cercetat in dosarul dispozitivelor medicale prelevate de la pacienti decedati si montate la alte persoane, sa fie eliberat din inchisoare si plasat in arest la domiciliu.Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri seara, eliberarea din inchisoare si plasarea in ... citeste toata stirea