Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, prelungirea arestarii preventive in cazul medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre.,,Admite contestatia formulata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti impotriva incheierii din data de 13 aprilie pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala. Desfiinteaza in ... citeste toata stirea