Retinut pe 17 februarie 2023, dr. Dan Tesloianu, medicul care refolosea dispozitive medicale de la cadavre a fost eliberat vineri, 12 mai, din arest preventiv si plasat in arest la domiciliu, in urma unei decizii definitive a Curtii de Apel Bucuresti. Cardiologul din Iasi este acuzat de procurori ca le-ar fi implantat unor pacienti 238 de stimulatoare cardiace, extrase de la cadavre. In plus, anchetatorii arata ca o mare parte dintre interventiile de introducere a unor dispozitive cardiace ... citeste toata stirea