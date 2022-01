Dr. Claudia Bularca va exercita in continuare functia de director executiv al Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, dupa ce a primit un nou ordin de detasare, chestiune anuntata de newsbv.ro in urma cu 2 zile.Ministerul Sanatatii a prelungit, incepand din 10 ianuarie, pentru o durata de sase luni, detasarea Claudiei Bularca in fruntea DSP ... citeste toata stirea