"Mercurial" pentru 17 alimente

Camera Deputatilor a adoptat marti, 19 martie, un proiect de lege care permite prelungirea plonarii preturilor la 17 produse agricole si alimentare de baza pana la 31 decembrie 2024, in conditiile in care termenul expira la 31 martie. Legea merge acum la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.Guvernul a decis sa plafoneze adaosurile comerciale la cel mult 20% la unele alimente de baza in august, anul trecut. Masura a fost introdusa intial pentru 3 luni, iar din noiembrie a fost extinsa cu ... citește toată știrea