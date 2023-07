Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe a postat, marti, pe pagina de Facebook, cateva precizari privind cauzele pentru care copiii fac "rosu in gat", subliniind ca acest lucru nu se intampla nici de la inghetata, nici de la apa rece.Igiena mainilor este cea mai importanta pentru a preveni "rosul in gat"."In cazul unui gat iritat, o inghetata are mai ... citeste toata stirea