Mesaj pentru Tanya, plecata in Ursa Mare

Ursoaica Tanya, care vreme de 34 de ani nu a stiut ca oamenii pot fi buni si ca betonul si gratiile sunt doar o inchisoare nemeritata, a murit luni, 29 august. Aceasta a ajuns in Sanctuarul de Ursi Libearty din Zarnesti in 2020."Cand am cunoscut-o, in iunie 2020, ne privea speriata si, desi abia putea sa paseasca din cauza artritei severe, a venit catre noi ca si cum simtea ca suntem acolo sa o ajutam. Cataracta a impiedicat-o sa ne vada clar, era grav bolnava, firava, iar anii grei de ... citeste toata stirea