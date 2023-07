Pentru a-i avertiza pe soferi despre accidentele infioratoare pe care le pot produce, expertul in conducere defensiva si fost campion de raliuri Titi Aur (foto) a analizat mai multe clipuri video cu accidente care au avut loc pe sosele sau care au fost evitate la limita. Expertul avertizeaza ca imaginea unui accident de circulatie este extrem de dura."Accidentul de circulatie este urat. Am mai spus si o sa mai spun asta. Mortul este urat, in general. Mortul din accidentele de circulatie este ... citeste toata stirea