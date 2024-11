Mesaje false in numele ANAF. "Va recomandam sa stergeti mesajele provenite de la adresa stefania.neagu@anaf.re"

Au reaparut mesaje false transmise in numele Agentia Nationala de Administrare Fiscala, fiind utilizata adresa de email stefania.neagu@anaf.re, informeaza Fiscul."Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF si urmaresc sa induca in eroare destinatarii. Mesajele false pot contine informatii inselatoare, solicitari nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune in pericol securitatea datelor personale si financiare ale contribuabililor", arata ANAF.ANAF ... citește toată știrea